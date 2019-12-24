Baca yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baca yangını korkuttu - Son Dakika

Baca yangını korkuttu

6 saat önce

Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan baca yangını mahalle sakinlerinin paniğine neden oldu.

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Bilecik'te 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan baca yangını mahalle sakinlerinin paniğine neden oldu.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Hacı Hasan Sokak üzerinde 4 katlı bir apartmanın çatı katından dumanların yükseldiğin gören mahalle sakinleri hemen 110'u aradı. Apartman sakinlerine de haber veren mahalleliler, el birliği ile çatıdaki yangını büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın tüpü ile soğutma işlemi yaparken, maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK

Cumhuriyet Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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