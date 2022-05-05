Baca yangını mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kahyaoğlu Caddesi'nde, 4 katlı Topçu Apartman'ın baca kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatıdaki bacadan çıktığı düşünülen yangın sonucu binanın çatı katında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK