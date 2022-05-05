Baca yangını mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika
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Baca yangını mahallede paniğe neden oldu

05.05.2022 23:35
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın baca kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Kahyaoğlu Caddesi'nde, 4 katlı Topçu Apartman'ın baca kısmında alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle çatı katına çıkarak yangını söndürdü. Çatıdaki bacadan çıktığı düşünülen yangın sonucu binanın çatı katında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Baca yangını mahallede paniğe neden oldu
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu
Baca yangını mahallede paniğe neden oldu

YORUMLAR
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Zonguldak, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baca yangını mahallede paniğe neden oldu - Son Dakika


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