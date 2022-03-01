Baca yangını söndürüldü - Son Dakika
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Baca yangını söndürüldü

01.03.2022 16:15
Baca yangını söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir binanın bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Yıldırım caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - KAYSERİ

Baca yangını söndürüldü
Baca yangını söndürüldü
Baca yangını söndürüldü
Baca yangını söndürüldü
Baca yangını söndürüldü

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Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baca yangını söndürüldü - Son Dakika


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