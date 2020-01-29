Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı - Son Dakika

Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı

6 saat önce

Bursa'da ahşap evin bacasından başlayan yangın civardaki zeytin tarlasına da sıçradı.

Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı, System.String[]

Bursa'da ahşap evin bacasından başlayan yangın civardaki zeytin tarlasına da sıçradı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İznik'e bağlı Göllüce köyü Sarıca Kaya mevkiinde Mustafa Çam'a ait ahşap bağ evinin bacası tutuştu. Büyüyen yangın bağ evini küle çevirdi. Alevler rüzgarın etkisiyle civarda bulunan zeytin tarlasına sıçradı. Zor arazi şartları nedeniyle itfaiye araçları yangına müdahale edemedi. Olay yerine İznik Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler gönderildi. Yangın bölgesine ilk ulaşan köylüler oldu. İtfaiyenin giremediği alanda ilaç tankerlerine su doldurarak alevlere müdahale etti. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı bölgede köylüler ve itfaiye ekiplerince yangını kontrol altına alındı. Alevler, 7-8 adet zeytin ağacını da küle çevirdi. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı. - BURSA

İtfaiye, İznik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'da yangın söndürmeye giden helikopterin ışıkları başka bir yangına sebep oldu
Kazada yaralanan adam kendinden çok aracını düşündü Sarıyer'de ölümden dönen sürücü, kendi hayatından çok aracını düşündü Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 04:28:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baca yangını zeytin tarlasına sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]