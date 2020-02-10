Baca yangınına itfaiye müdahale etti - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 2 katlı evin bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.



Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 121.Sokakta bulunan 2 katlı evin bacasından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını belirtti.



Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN