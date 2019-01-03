Son Dakika Haberleri: Baca Yangınında Dumandan Etkilenen Ev Sahibini İtfaiye Kurtardı

Baca Yangınında Dumandan Etkilenen Ev Sahibini İtfaiye Kurtardı

18 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibini itfaiye ekipleri kurtardı.

Baca Yangınında Dumandan Etkilenen Ev Sahibini İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangında dumandan etkilenen ev sahibini itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükköy Mahallesi Bahçelievler mevkiinde bulunan bir evin bacasında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki Küçükköy İtfaiye Müfrezesi ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Sait Çatal isimli vatandaş itfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkarıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri, şahsı Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürdü. Dumandan etkilenen sahsın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:44 Kaynak: İHA

Küçükköy, Balıkesir, Ayvalık, İtfaiye, 3. Sayfa
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