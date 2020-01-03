Baca yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika
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Baca yangınını itfaiye söndürdü

6 saat önce

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Baca yangınını itfaiye söndürdü, System.String[]

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Daday ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta, bir evin çatısından alevlerin yükselmesi üzerine Daday Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa bir süre içerisinde yangının bulunduğu adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri, gerekli tedbirleri alarak yangının büyümesi ve yayılmasını önleyerek, kontrol altına aldı. Kalorifer bacasından kaynaklandığı tahmin edilen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. - KASTAMONU

Bahçelievler, Kastamonu, İtfaiye, Daday, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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