Baca yangınını itfaiye söndürdü - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, iki katlı bir evin bacasında yangın çıktı. Çıkan dumanı gören ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa süre içerisinde söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken, maddi hasara neden oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ