Bacada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
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Bacada çıkan yangın korkuttu

17.03.2022 16:41
Bacada çıkan yangın korkuttu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Akçakoca merkeze bağlı Hacıyusuflar Mahallesi Güneş Sokakta bulunan iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,

Serdar Y.'ye ait iki katlı evin bacasında yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Vatandaşlar ise sokağa çıkarak, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izledi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Bacada çıkan yangın korkuttu
Bacada çıkan yangın korkuttu
Bacada çıkan yangın korkuttu
Bacada çıkan yangın korkuttu

YORUMLAR
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Akçakoca, İtfaiye, Yangın, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bacada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika


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