Bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı
32 dakika önce
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:01 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Kovancılar
ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kovancılar ilçesindeki bir evde, sabah saatlerinde duvardan gelen sesi duyan aile bireyleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede baykuşun bacada mahsur kaldığını tespit etti. Duvarı kıran itfaiye erleri, baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtararak, doğal ortamına bıraktı.
- Elazığ
FETÖ'den ihraç edilen eski kaymakam 50 metreden aşağıya yuvarlandı!
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı
Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı
Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz