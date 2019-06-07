Son Dakika Haberleri: Bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı
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Bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı

32 dakika önce

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Bacada mahsur kalan baykuş kurtarıldı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, evin bacasında mahsur kalan baykuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. 
Kovancılar ilçesindeki bir evde, sabah saatlerinde duvardan gelen sesi duyan aile bireyleri, itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Gelen ekipler, yaptıkları incelemede baykuşun bacada mahsur kaldığını tespit etti. Duvarı kıran itfaiye erleri, baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtararak, doğal ortamına bıraktı.


- Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:01 Kaynak: DHA
Sabah, Elazığ, Kovancılar, İtfaiye, Güncel
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