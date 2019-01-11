Son Dakika Haberleri: Bacadaki Kurum Yangına Sebep Oldu

Bacadaki Kurum Yangına Sebep Oldu

2 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir apartmanın bacasından düşen kurumun sebep olduğu yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bacadaki Kurum Yangına Sebep Oldu, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde, bir apartmanın bacasından düşen kurumun sebep olduğu yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ziyarettepe Mahallesinde bir apartmanın bacasından düşen kurum, bir dairede yangına sebep oldu. Evde bulunan Döne (40) ve kızı Mine Ulaş (22), yangını fark ederek itfaiyeye haber verdi.

Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve kızı, ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:17 Kaynak: AA

Kırşehir, Kaman, Güncel
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