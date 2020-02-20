Bacadaki yangını hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bacadaki yangını hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı - Son Dakika

Bacadaki yangını hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı

7 saat önce

Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatısında kalorifer bacasında çıkan yangına bina sakinlerinden biri hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı.

Bacadaki yangını hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı, System.String[]

Aksaray'da 4 katlı bir binanın çatısında kalorifer bacasında çıkan yangına bina sakinlerinden biri hortumla su sıkıp söndürmeye çalıştı. İtfaiyenin de gelmesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.


Yangın, Hamidiye Alaca Bahçesaray Mahallesi 8519 Sokak No 2 sayılı apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Uğur Dik isimli vatandaşa ait apartmanın kalorifer bacasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede çatı katına sıçradı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, itfaiyeyi gelene kadar bir vatandaş pencereden çıkarttığı hortumda yangına müdahale etti. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de hem aşağıdan hem de çatı katına çıkarak yangına müdahale etti. Çatı katında bulunan kiremitler temizlenirken, yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu tamamen söndürüldü. - AKSARAY

Hamidiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:17 Kaynak: İHA
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