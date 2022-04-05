BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK - Son Dakika
Üye Girişi

BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK

05.04.2022 12:27
BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK

ERZURUM'da Ayşe Aslan bir süre önce satın aldığı müstakil evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılmasını istedi.

ERZURUM'da Ayşe Aslan bir süre önce satın aldığı müstakil evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılmasını istedi. Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Kurulu'ndan görüş olan veterinerleriyle durumu inceleyen Yakutiye Belediyesi, leyleklerin çiftleşme dönemine girmesi nedeniyle, yuvanın yerinin göç dönemleri olan ekim ayından sonra değiştirilmesine karar verdi. Bu arada, harap durumda olan tandır bacasının, yuvanın güvenliği için güçlendirileceği bildirildi.

Yakutiye ilçesine bağlı kırsal Ortuzu Mahallesi'nde iki çocuğu ile yaşayan Ayşe Aslan, yıllardır kullanılmayan müstakil bir evi satın aldı. Aslan, evin tandır bacasında leyleklerin yaptığı yuvanın kaldırılması için Yakutiye Belediyesi'nden yardım istedi. Aslan'ın evine giden ekipler, vinç ve dron ile yuvanın içine baktıklarında yumurta olmadığını gördü. Yuvanın taşınıp, taşınmayacağı için Milli Parklar ve yaban Hayatı Koruma Kurulu ile görüşüldü. Alınan karar üzerine leylekler, göç edene kadar yuvalarının taşınamayacağına hatta sağlamlaştırılmasına karar verildi.

Eşi bir süre önce vefat eden iki çocuk annesi Ayşe Aslan'ın evi geçen yıl satın aldığını, kışın Erzurum'da yazın da bu evde yaşayacağını söyleyen komşularından Mehmet Çobanoğlu, "Leylekler 20 yıldır köyümüze yuva yaparlar. Birkaç yıldır boş olan bu evin tandır damına yuva yaptılar. Ama Ayşe Aslan burayı satın aldı. Mecbur tandır evini kullanacak. Bu nedenle yuvanın naklini istedi. Belediye ekipleri de gelip kontrol etti. Sanırım taşınmayacak" diye konuştu.

YUVANIN YERİ EKİMDE DEĞİŞECEK

Yakutiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Resul Dağdelen de şunları söyledi:

"Burası Yakutiye ilçesine bağlı Ortadüzü Mahallesi. Bu evi satın alan vatandaşın tadilat yapmak istiyor. Bizi arayarak leylek yuvası olduğunu söyledi. Leylek yuvasının kaldırılması talebinde bulundu. Biz de, Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma kurulu ile görüştük. Veteriner arkadaşlar yuvayı kontrol ettiler. Yuvada leylek olduğunu söylediler. Biz de bugün gelerek yuvada incelemede bulunduk. Veteriner arkadaşımız şu an yuvaya müdahale edemeyeceğimizi, hayvanın çiftleşme dönemine girdiğini, ancak ekim ayında yuvayı terk ettikten sonra, göç ettiklerinde yuvanın yerini değiştirebileceğimizi söylediler. Ev sahibi tandırı kullanmak istiyor. Orada leylek yuvası bulunduğu için herhangi bir müdahalede bulunamıyorlar. Veteriner arkadaşlarla ortak görüş doğrultusunda ekim ayında yuvanın yerini değiştireceğiz. Şu anda da yuvadan dolayı tandır bacası biraz eğilmiş, yuvanın ağırlığını sanırım kaldıramıyor. Biz de bunu sağlamlaştırmak adına çalışmalar yapacağız. Yuvayı ekim ayına kadar güvenlik altına alacağız. Daha sonra yuvanın yerinin değiştirilmesi konusunda müdahale edeceğiz."

BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK
BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK
BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK
BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK
BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK

YORUMLAR
500
Trakya'da leylek yuvalarının bakımı 'termal kameralı dron'la yapılıyor Trakya'da leylek yuvalarının bakımı 'termal kameralı dron'la yapılıyor Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti Yenişehir'in tarihi saat kulesinin leylek çifti yuvasına yerleşti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK - Son Dakika


Son Dakika
12:52 Ukraynalı kadınlar kendilerine atılan çirkin mesajları paylaştı: Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin?
12:48 Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşmasında kural hatası yapıldığı gerekçesiyle TFF'ye başvuruda bulundu
12:40 22 yıl önce kaybolan Darwin'in kayıp not defterleri bulundu
12:34 Tarım Kredi Kooperatifi'nden alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı ürünlerin fiyatı 7 ayda yüzde 273 arttı
12:33 Nisa bebekten acı haber! Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşti
12:24 94 yaşındaki Haldun Dormen'den eğlenceli doğum günü kutlaması
12:19 Canlı yayında sorulan "Kaş kontürü" sorusuna Nihat Hatipoğlu verdiği cevapla güldürdü
12:13 İş insanından takdir toplayan hareket! Elbistan ilçesinde ihtiyaç sahipleri Ramazan ayı boyunca ekmeği bedava alacak
11:48 Yeni isim kim olacak? TFF başkanlığı için listede MHP'li vekil Saffet Sancaklı da var
11:45 Uyuduğu yastığın altından 7 metrelik yılan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 13:08:28. #1.12#
SON DAKİKA: BACADAKİ YUVANIN YERİ, LEYLEKLER GÖÇ EDİNCE DEĞİŞTİRİLECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement