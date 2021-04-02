KOCAELİ Bacadan başlayan yangın, binanın çatısını kül etti - Son Dakika

Bacadan başlayan yangın, binanın çatısını kül etti

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, bir binanın bacasında başlayan yangın, çatıyı sardı. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldığı yangında, 2 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında çıktı. Bacada başlayan alevler, kısa sürede tüm çatıyı sardı. Binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye, yangına müdahaleye başlarken, acil sağlık ekipleri de dumandan etkilenen 2 kişiye ambulansta oksijen tedavisi uyguladı. Yangına, Kartepe ve Yahya Kaptan itfaiyelerinden de takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.