Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba - Son Dakika
Son Dakika Dünya Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba - Son Dakika Dünya

Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba

6 saat önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı.

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı. Kırmızı kostümüyle suya dalan Noel Baba, yanındaki kanatlı beyaz melekle köpek balıkları arasında kameralara poz verdi.View on euronews

Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 06:18 
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