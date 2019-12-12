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Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba
6 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı.
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Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı. Kırmızı kostümüyle suya dalan Noel Baba, yanındaki kanatlı beyaz melekle köpek balıkları arasında kameralara poz verdi.View on euronews
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13.12.2019 00:34:48. #1.13#
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