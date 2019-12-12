Bacadan beklerken akvaryumdan çıkan Noel Baba

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yaklaşık 5 bin deniz canlısının bulunduğu bir akvaryum özel bir konuğu ağırladı. Kırmızı kostümüyle suya dalan Noel Baba, yanındaki kanatlı beyaz melekle köpek balıkları arasında kameralara poz verdi.View on euronews