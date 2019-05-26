Son Dakika Haberleri: Bacadan çıkan "atık ısı"yı enerjiye dönüştürüyorlar

Bacadan çıkan "atık ısı"yı enerjiye dönüştürüyorlar

4 saat önce

Bartın Çimento Fabrikası'nda 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi" ile bacadan çıkan atık ısı, 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelen enerjiye dönüşüyor.

Bacadan çıkan
Bartın Çimento Fabrikası'nda 10 milyon dolarlık yatırımla kurulan "Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi" ile bacadan çıkan atık ısı, 20 bin hanenin bir yılda kullandığı elektriğe denk gelen enerjiye dönüşüyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:58 
Bartın, Ekonomi
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