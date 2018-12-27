Son Dakika Haberleri: Bacadan Çıkan Dumanlar Panik Yaşattı

Bacadan Çıkan Dumanlar Panik Yaşattı

1 saat önce

Hatay'da 3 katlı bir restoranın bacasından çıkan dumanlar panik yaşattı.

Bacadan Çıkan Dumanlar Panik Yaşattı, System.String[]
Hatay'da 3 katlı bir restoranın bacasından çıkan dumanlar panik yaşattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Olay, merkez ilçe Antakya'nın meydanında yaşandı. 3 katlı bir yemek işletmesine ait olan binanın bacasından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tıkanan bacayı ilk olarak işletme içerisinden açmaya çalıştı. Tamamiyle tıkanan baca işletme içerisinden yapılan müdahale ile açılmayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri merdivenle baca girişine uzandı. Ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık müdahalelerinin ardından baca yangını söndürüldü.

İşletmede küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

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