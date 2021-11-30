Üye Girişi
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı - Son Dakika

Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı

30.11.2021 20:43

Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı.

Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı.

Yangın, Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ş.'ye ait olan evin bacasından çıkan kıvılcımlar, kısa sürede tutuştu. Yoldan geçmekte olan komşularının yangını haber vermesi üzerine önce ev boşaltılırken, sonrasında da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Evin, tamamı ahşaptan olan çatı katı kül olurken diğer bölgelere sirayet etmemesi için ekipler yoğun müdahalelerde bulundu. Yangın, evin diğer katlarına sirayet etmeden kontrol altına alındı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı
Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Başiskele, Kocaeli, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti 22:16 Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi 22:13 Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim 17:39 Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz 14:51 Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı 14:28 Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi 14:01 Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!

Son Dakika Haberleri
22:19 İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı
22:16 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor
22:15 Suriyeli saldırgan yoldan geçen bir kadına yumruk attı, hiçbir şey yapmamış gibi yoluna devam etti
22:12 Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç yaşamını yitirdi
21:56 Yaptıklarını kimse anlamadı! Çöpleri devirdi, kıyafetlerini çıkarıp değişik hareketler yaptı
21:37 5. kattan düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
21:23 İrfan Can Kahveci, 44. maddeden PFDK'ya sevk edildi! Cezası ağır olacak
21:21 DEVA Partili Gürcan'ın casusluk iddialarıyla ilgili fotoğrafları ortaya çıktı
21:06 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 30 Kasım Salı günü vaka sayıları
20:48 Son Dakika: Türkiye'de 30 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 207 kişi vefat etti, 25 bin 216 yeni vaka tespit edildi
İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı İzmir'de suya yüzde 18 zam yapıldı         
22:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını cevaplıyor         
22:16
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı         
11:49
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler         
09:39
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 22:28:39. #1.12#
SON DAKİKA: Bacadan çıkan kıvılcım evi alev alev yaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement