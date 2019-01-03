Son Dakika Haberleri: Bacadan Çıkan Kıvılcım Yangına Neden Oldu

Bacadan Çıkan Kıvılcım Yangına Neden Oldu

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin bacasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Bacadan Çıkan Kıvılcım Yangına Neden Oldu, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin bacasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde bir evin çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin çatıdaki yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı birinci vardiya ekipleri, yangın söndürme çalışması başlattı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınırken, bacadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı belirtildi. Yangında evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İtfaiye ekipleri, kış aylarında bacadan kaynaklı yangınların yaşanmaması için baca temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Van, Tuşba, 3. Sayfa
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