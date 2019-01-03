Bacadan Çıkan Kıvılcım Yangına Neden Oldu
1 saat önce
Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin bacasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde bir evin bacasında çıkan kıvılcım yangına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde bir evin çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin çatıdaki yangını fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı birinci vardiya ekipleri, yangın söndürme çalışması başlattı. Yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına alınırken, bacadan çıkan kıvılcımdan kaynaklandığı belirtildi. Yangında evin çatısında maddi hasar meydana gelirken, vatandaşlar ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
İtfaiye ekipleri, kış aylarında bacadan kaynaklı yangınların yaşanmaması için baca temizliğine dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu. - VAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı