Bacadan Çıkan Yangın Bir Evi Kül Etti
1 saat önce
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü.
Kütahya
'nın Emet
ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü. Yaşlı çifti komşuları kurtardı.
Olay, ilçeye bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Urgan ve Şahiner Urgan'a ait tek katlı ahşap ev, bacadan çıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı. Yangın anında evde bulunan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Emet Belediyesi
ve Etibor İşletmesi İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.
Ev sahibi Sadık Urgan ve Şahiner Urgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangında evde bulunan hiçbir malzemenin kurtarılamadığı aktarıldı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:44 Kaynak: İHA
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