Son Dakika Haberleri: Bacadan Çıkan Yangın Bir Evi Kül Etti

Bacadan Çıkan Yangın Bir Evi Kül Etti

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü.

Bacadan Çıkan Yangın Bir Evi Kül Etti, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak küle döndü. Yaşlı çifti komşuları kurtardı.

Olay, ilçeye bağlı Uzunçam köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadık Urgan ve Şahiner Urgan'a ait tek katlı ahşap ev, bacadan çıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı. Yangın anında evde bulunan yaşlı çift köylüler tarafından kurtarıldı. Durumun itfaiye ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Emet Belediyesi ve Etibor İşletmesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Ev sahibi Sadık Urgan ve Şahiner Urgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangında evde bulunan hiçbir malzemenin kurtarılamadığı aktarıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:44 Kaynak: İHA

Emet, Kütahya, 3. Sayfa
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