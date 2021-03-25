Bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde sabaha karşı bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, evi kullanılamaz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Pendaz Sokak üzerinde sabaha karşı 4 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede evde bulunan eşyalara sardı. Yangını fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evde ise maddi hasar oluştu.