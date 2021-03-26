Bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesi Pendaz Sokak üzerinde sabaha karşı 4 kişinin yaşadığı evde yangın çıktı. Bacadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede evde bulunan eşyaları sardı. Yangını fark eden aile, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında evde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, evde maddi hasar oluştu. - KASTAMONU

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