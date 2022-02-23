Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı - Son Dakika
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Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı

23.02.2022 19:42

Son dakika haberi: Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Yangın, ilçede bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Arif Yayalar Sokakta bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevkedildi.

Yangının bacadan çıktığı tahmin edilirken, yangın kısa sürede evin içini sardı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.Yangında can kaybı ve yaralının bulunmaması ise gelen bilgiler arasında.

İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını söndürürken, polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

Yanan ev ise kullanılamaz hale geldi.

Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı
Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı
Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı
Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı
Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı
Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı
Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı

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Uzunköprü, İtfaiye, Edirne, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Bacadan çıkan yangında evde hasara yol açtı - Son Dakika


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