Bacadan çıkan yangın korkuttu
7 saat önce
Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.
Kavaklıbağ Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde U.U'ya ait bir mangalcı lokanta işyerinde bacadan çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangından sonra olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı. - MALATYA
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