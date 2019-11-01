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Son Dakika 3. Sayfa Bacadan çıkan yangın korkuttu

Bacadan çıkan yangın korkuttu

7 saat önce

Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.

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Malatya bir iş yerinin bacasından çıkan yangın apartman sakinlerini ve çevredeki vatandaşları korkuttu.


Kavaklıbağ Mahallesi Turgut Temelli Caddesi üzerinde U.U'ya ait bir mangalcı lokanta işyerinde bacadan çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti. Söndürülen yangından sonra olay yerine gelen polis ekipleri çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
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