Son Dakika Haberleri: Bacadan Çıkan Yangında, 2 Ev Kullanılmaz Hale Geldi

Bacadan Çıkan Yangında, 2 Ev Kullanılmaz Hale Geldi

58 dakika önce

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangını, yandaki eve de sıçradı.

Bacadan Çıkan Yangında, 2 Ev Kullanılmaz Hale Geldi, System.String[]
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangını, yandaki eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evler kullanılmaz hale gelirken, yatalak olan Ramazan Çakır, komşuları tarafından kurtarıldı.

Burhaniye ilçesi Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 77 numaralı evde baca yangını çıktı. Dün, Ayvalık'ta yaşamını yitirdiği belirlenen Ali Olgaç'a ait olduğu belirtilen evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek Ramazan Çakır'a ait eve de sıçradı. Yatalak olan Ramazan Çakır, komşuları tarafından kurtarıldı. 

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında, her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:24 Kaynak: DHA

Sakarya, Ramazan Çakır, Balıkesir, Burhaniye, Güncel
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