Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bacadan düşen kıvılcımdan çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesinde yanan evin bacasından çıkan kıvılcım evdeki tüm eşyaların yanmasına neden oldu.

Evin sahibi Maksut Sami Şen'in ailesiyle birlikte Karacabey ilçesine iftara gittiği, dönüşte tek katlı müstakil evine girdiğinde yangınla karşılaştığı ve hemen yardım istediği belirtildi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları yaptığı ve çevresindeki evlere sıçramaması için önlem aldığı öğrenildi. Ailenin tüm eşyalarını kaybettiği yangında can kaybının yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR