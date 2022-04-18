Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

18.04.2022 11:31
Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bacadan düşen kıvılcımdan çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bacadan düşen kıvılcımdan çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Manyas'ın kırsal Kulak Mahallesinde yanan evin bacasından çıkan kıvılcım evdeki tüm eşyaların yanmasına neden oldu.

Evin sahibi Maksut Sami Şen'in ailesiyle birlikte Karacabey ilçesine iftara gittiği, dönüşte tek katlı müstakil evine girdiğinde yangınla karşılaştığı ve hemen yardım istediği belirtildi.

İtfaiyenin soğutma çalışmaları yaptığı ve çevresindeki evlere sıçramaması için önlem aldığı öğrenildi. Ailenin tüm eşyalarını kaybettiği yangında can kaybının yaşanmaması tek teselli kaynağı oldu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti
Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti
Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı Son dakika haberleri | Balıkesir'de polisten 35 şahsa gözaltı Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı Çanakkale Kahramanı Seyit Onbaşı'nın memleketi Havran oryantiring sporuna ev sahipliği yaptı

Karacabey, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:13 "Zimem Defteri" geleneği Elazığ'da yüzleri güldürdü: İhtiyaç sahibi vatandaşların borçları sıfırlandı
11:10 2 polisi vuran şüpheli ve babası tutuklandı! İfadesi de en az yaptıkları kadar inanılmaz: Kaçmak için yaptım
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bacadan düşen kıvılcım evi kül etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement