Bacağı çıkan karga, tedavi edilerek doğaya salındı - Son Dakika

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bağlı Taşkesti beldesinde, yol kenarında bulunan yaralı karga tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, beldede veteriner kliniği bulunan Yasin Özdemir, yol kenarında uçamayan bir karga buldu.

Kargayı kliniğine getiren Özdemir, çektiği röntgende yaralı hayvanın sol bacağında çıkık olduğunu belirledi.

Özdemir, karganın çıkık olan bacağını yerine taktıktan ve besledikten sonra yeniden doğaya saldı.

Hayvanlara bakmanın mesleki bir gereklilik olduğunu ifade eden Özdemir, "Bu işi yapmasam da zaten hayvanları severim. Bizim görevimiz hayvanlara karşı duyarlı olmaktır. Bunu da diğer insanlara aşılamaktır." dedi.