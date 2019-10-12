Son Dakika Haberleri: Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu
Son Dakika 3. Sayfa Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu

Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu

1 saat önce

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Bacağı çöp öğütücü makineye sıkıştı, ekipler seferber oldu, System.String[]

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, bacağı çöp öğütücü makineye sıkışan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, sabah 10.00 sıralarında Gaziemir ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir atık dönüşüm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işçinin bacağı kazayla çöp öğütücü makineye sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları, hemen durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Gaziemir itfaiyesine bağlı ekipler, hemen duruma müdahale etti. Ekipler, şahsın sıkışan bacağını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 20 dakika süren uğraş sonucu bacağı kurtarılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından yaralı işçi 112 acil servis ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - İZMİR

Gaziemir, İtfaiye, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 03:46 Kaynak: İHA
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