Bacağı Demir Basamaklar Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı
40 dakika önce
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, parktaki çocuk oyun alanında demir basamaklar arasında bacağı sıkışan çocuk kurtarıldı.
Adana
'nın Yumurtalık
ilçesinde, parktaki çocuk oyun alanında demir basamaklar arasında bacağı sıkışan çocuk kurtarıldı. Akdeniz
Mahallesi'nde bulunan bir parktaki çocuk oyun alanında oynayan Ramazan Şeker
, kaydırağa çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Bacağı demir basamaklar arasında sıkışan Şeker'in ailesi durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerine bildirdi
Can-Kur ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan Şeker, kontrol için hastaneye götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:24 Kaynak: AA
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