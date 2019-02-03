Son Dakika Haberleri: Bacağı Demir Basamaklar Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Bacağı Demir Basamaklar Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

40 dakika önce

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, parktaki çocuk oyun alanında demir basamaklar arasında bacağı sıkışan çocuk kurtarıldı.

Bacağı Demir Basamaklar Arasında Sıkışan Çocuk Kurtarıldı, System.String[]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, parktaki çocuk oyun alanında demir basamaklar arasında bacağı sıkışan çocuk kurtarıldı.

Akdeniz Mahallesi'nde bulunan bir parktaki çocuk oyun alanında oynayan Ramazan Şeker, kaydırağa çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Bacağı demir basamaklar arasında sıkışan Şeker'in ailesi durumu Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekiplerine bildirdi

Can-Kur ekibince sıkıştığı yerden çıkarılan Şeker, kontrol için hastaneye götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:24 Kaynak: AA

Yumurtalık, Adana, Güncel
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