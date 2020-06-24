Bacağı hafriyat kamyonunu altında kaldı, ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika

Bacağı hafriyat kamyonunu altında kaldı, ölümden son anda kurtuldu

Bodrum'da bacağı hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü, ağır şekilde yaralandı.

Bodrum'da bacağı hafriyat kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsü, ağır şekilde yaralandı.


Motosikleti ile kavşaktan Bitez'e dönmeye çalışan 66 yaşındaki Mehmet Koç, kavşaktan Turgutreis istikametine giden hafriyat kamyonunun altında kaldı. Motosikletliyi fark etmeyip birkaç metre ilerleyen kamyon sürücüsü çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine durdu. Acılar içerisinde yerde kalan Mehmet Koç, için sağlık ekiplerinden yardım istendi. 112 acil sağlık ambulansına alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. - MUĞLA

Mehmet Koç, Motosiklet, Bodrum, Bitez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:10 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bacağı hafriyat kamyonunu altında kaldı, ölümden son anda kurtuldu - Son Dakika
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