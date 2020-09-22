Bacağı iki yerden kırık sokak kedisine tedavi - Son Dakika

Bacağı iki yerden kırık sokak kedisine tedavi

OSMANİYE'de, bir hayvansever tarafından sağ arka bacağı iki yerden kırık halde bulunan sokak kedisi, tedavi edilerek kısa sürede eski sağlığına kavuşturuldu.

Bacağı iki yerden kırık sokak kedisine tedavi, System.String[]

OSMANİYE'de, bir hayvansever tarafından sağ arka bacağı iki yerden kırık halde bulunan sokak kedisi, tedavi edilerek kısa sürede eski sağlığına kavuşturuldu.

Merkeze bağlı Hasan Çenet Caddesi üzerinde arkadaşlarıyla sokak hayvanlarını besleyen emekli öğretmen Kazım Aytaş, kedilerden bir tanesinin topallayarak gittiğini ve bu nedenle çok acı çektiğini fark etti. Bu duruma duyarsız kalmayan Aytaş, yaralı kedinin tedavisi için hemen Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi ile irtibata geçti. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden HAYTAP İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbala, kediyi bulunduğu yerden alarak, röntgen filmini çekmek üzere Karakız Görüntüleme Merkezi'ne getirdi. 2 yaşlarındaki erkek kedinin burada yapılan muayenesinde, sağ arka bacağında iki ayrı kırık tespit edildi. Laçinbala, 2 saat süren başarılı operasyon sonunda kırık olan kemikleri, 'intrameduller pin' tekniği ile karşılıklı getirerek sabitledi. Operasyonun sonunda, kedinin bacağında oluşan açık derinin bütünlüğü 36 dikişle sağlandı.

İNTERNETTEN SAHİPLENDİRİLECEKAmeliyattan bir gün sonra hareketlenen kedinin 3 ay süreceği tahmin edilen tedavi sürecine başlanıldı. Laçinbala, kedinin otomobil çarpması sonucu yaralandığını düşündüğünü belirtti. Gerekli vitamin, mineral ve antibiyotik tedavisine başladıklarını kaydeden Laçinbala, "Yaklaşık 10 gün sonra alçıları da çıkarttıktan sonra yeniden eski hayatına döneceğine inanıyoruz. İnternetten açacağımız sahiplendirme ilanıyla bu canımızı, ücretsiz olarak bir hayvan severe sahiplendirmeyi ümit ediyoruz. Bakıma muhtaç bir kedimiz, yaklaşık 2-3 aylık bir kırık tedavi süreci var. Buradan hayvan severlerimize seslenmek istiyorum. Kış ayları gelmeden bu canımıza güzel bir yuva bulalım" diye konuştu.Kazım Aytaş ise tedavi için Ali Laçinbala'ya teşekkür etti.

Hayvan Hakları Federasyonu, Emekli, Atama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 08:20 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bacağı iki yerden kırık sokak kedisine tedavi - Son Dakika

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