Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı - Son Dakika

Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı

26.11.2020 10:26
Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı, System.String[]

SAKARYA'da yaşayan Ahsen Akdemir (29), özel klinikte karşılaştığı, bir bacağı kesilen kediyi sahiplendi.

SAKARYA'da yaşayan Ahsen Akdemir (29), özel klinikte karşılaştığı, bir bacağı kesilen kediyi sahiplendi. Akdemir, kediyle geçirdiği anları sosyal medyadan paylaşırken, görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.

Serdivan'da yaşayan Ahsen Akdemir, babası İsmet Akdemir ile gittiği özel bir klinikte bacağı kesilen kediyi gördü. Klinikte kedinin trafik kazası geçirdiğini, bacağının kesildiğini öğrenen Ahsen Akdemir, duyduklarından etkilenerek, kediyi sahiplendi. Kediyi evine getiren ve bakımlarını yapan Akdemir'in, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolar  beğenildi. 'Ekim' ismini verdiği kedisiyle çekilen videolarının yanı sıra daha önceden de farklı hastalıkları bulunan sokak hayvanlarıyla da çekilen videolarını sosyal medyada paylaşan Ahsen Akdemir'in görüntüleri, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.


Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı
Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı
Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı
Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı
Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı

Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Akıncı Üssü Davası'nda; sivil imamlar ve Ankara'yı bombalayan pilotlar 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı Maradona'nın ölümü sonrası İngiliz basınının attığı manşetler büyük tepki çekti Takımı ligde son sıraya düşünce Acun, yöneticileri görevden alıp takımı revize edecek Merkez Bankası'ndan yükselen dolar için yeni hamle: Swap ihale limitlerini yükseltti Engelli kızının ellerini bağlayarak rehabilitasyona götüren anne kan dondurdu Adana'da hobi için beslediği kazlarla çiftlik kurdu, Türkiye'nin her yerine satış yapıyor 96 yaşında koronavirüsü yenip sırrını anlattı: Süt, bal ve pekmez tükettim Koronavirüs vakaları arttı, Bakan Koca korkutan verileri açıkladı! İşte il il yoğun bakım doluluk oranları
Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi Şeyma Subaşı, kızıyla fotoğrafına parayla ilgili yorum yapan takipçisine küfrederek cevap verdi         
10:48
Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz Trump kaybetti ama pes etmiyor: Bu seçimleri geri döndürmeliyiz         
10:28
Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir Fransızların skandal Dağlık Karabağ kararına Dışişleri'nden tepki: Taraflı olduğunun açık göstergesidir         
10:21
Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı Son Dakika! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz terör operasyonunda gözaltına alındı         
09:52
Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
09:38
Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi Sadakatsiz'de Asya'nın tehlikeli planı izleyicileri ekrana kilitledi         
09:31
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti Habertürk'te gerginlik çıkaran 'fare' tartışması! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp canlı yayını terk etti         
00:48
Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu Yeni şarkısıyla farkındalık yaratmak isteyen Yonca Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu         
23:50
Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız Ağabeyini belediye imar müdürü yapan belediye başkanından garip savunma: Hepimiz akrabayız         
23:06
Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi Türkiye, belirti göstermeyen korona hastalarının da açıklanmasıyla dünyada günlük vaka sayısında 3'üncü sıraya yükseldi         
22:49
İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor İbo Show'da büyük sürpriz! İki eski dost bir araya geliyor         
22:41
Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir Son Dakika! Bakan Koca, sert tedbirlerin sinyalini verdi: Kısıtlamalar gerektiğinde daha da genişletilebilir         
20:42
Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı Çok konuşulacak görüntüler! Selin Ciğerci'nin Tolga Polat ile samimi fotoğrafları ortaya çıktı         
19:19
Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronavirüsün çoğalmasını engelliyor         
17:02
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 10:59:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bacağı kesilen kediyi sahiplendi, videoları beğeni aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei