Bacağı kesilen Özge'ye silikonlu protez için 30 bin TL gerekiyor - Son Dakika

Bacağı kesilen Özge'ye silikonlu protez için 30 bin TL gerekiyor

13 günlükken sol bacağı kesilen küçük kız, babasının tavana yaptığı düzenekle yürümeyi öğrendi

7 yaşındaki Özge'nin silikonlu protez için 30 bin TL'ye ihtiyacı var

ANTALYA - Antalya'da 13 günlükken sol bacağı kesilen ve babasının evinin tavanına 150 liraya mal ettiği kızaklı alüminyum düzenekle yürümeyi öğrettiği 7 yaşındaki Özge Yıldırım, gelişimiyle birlikte mevcut protezinin dar gelmesiyle yürüme sorunu yaşamaya başladı. Küçük Özge'nin mevcut protezinin değişebilmesi için 8 bin, silikon protez için ise 30 bin TL'ye ihtiyacı var.

Kepez ilçesinde yaşayan, Ali İhsan-İlknur Yıldırım çiftinin 1 Ocak 2013'te 6,5 aylık olarak kız bebekleri dünyaya geldi. Özel bir hastanede 13 günlükken iddiaya göre, Özge, kuvözde bacağına takılan kateter nedeniyle sol bacağını diz kapağı üzerinden kaybetti. Alüminyum ustası baba bir yandan hukuk mücadelesi başlatırken, diğer taraftan kızını kendi imkanları ile yürütebilmek için çare aramaya başladı. Gerekli fizik tedaviyi de alamayan Özge'yi babası evinin tavanına 150 TL'ye mal ettiği kızaklı düzenekle yürütmeyi başardı. Bir süre sonra ise verilen desteklerle Özge'ye yürüme protezi yapıldı. Kısa sürede yeni protezine alışan Özge, kendi imkanlarıyla yürümeyi başardı. Merdiven çıkan, parkta oynayan Özge'nin gelişimi devam ettiği için mevcut protezi ayağına dar gelmeye başladı. Kızının protezle de olsa yürüme sevinci yaşayan baba Ali İhsan Yıldırım, mevcut protezin değişimi için protez firmalarıyla görüşmeye başladı. Özge'nin mevcut protezinin değişimi için 8 bin TL, silikonlu protez için ise 30 bin TL gibi bir ücret çıkarıldı. İstanbul'daki bir firmaya da kızının ömür boyu kullanacağı protez maliyetini hesaplattıran Yıldırım, maliyetin yaklaşık 342 bin avro olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. İlk olarak kızının silikonlu proteze sahip olmasını isteyen baba, hayırseverlerden destek bekliyor.

"Özge büyüdüğü için, sistemin de büyümesi gerekiyor"

Protez ortez teknisyeni Caner Özcan, küçük Özge'nin hem ayağına hem de protezine yaptığı incelemenin ardından açıklamada bulundu. Özge'nin diz üstü ampitasyonu olduğunu ve gelişimine devam ettiğini belirten Özcan, "Özge'nin mevcutta kullandığı bir protez sistemi var. Bu kullandığı sistemin çocukla birlikte büyümesi gerekiyor. Fakat SGK 8 yıldan beri aynı ödemeyi yaptığı için ve şu an döviz kurlarının da yükselmesi nedeniyle rakam çok yüksek. SGK'nın verdiği para düşük kalıyor" dedi.

"3 parça 8 bin TL"

Özge'nin protezindeki soket, tüp adaptör, ayak denilen parçaların çocukla büyümesi gerektiği için mevcut malzemelerin şu an küçük kaldığını dile getiren Özcan, "Bunların değişmesi gerekiyor. Bugün o işlemin yapılması gerekiyor ama ailenin ödeme gücü olmadığı için yapılamayacak. Bunun için destek alması gerekiyor. Bu üç parçanın değişmesi içim yaklaşık 8 bin TL gerekiyor. SGK, bunun için cüzi miktarlar ödüyor" ifadelerine yer verdi.

"Silikonlu istiyor"

Mevcut protezini kullanamadığı için kızını kucağında sağlık merkezine getiren Ali İhsan Yıldırım, "Kızımın protezinin değişim zamanı geldi. Bu değişimin yapılması gerekiyor, yalnız bize verilen ödeme yeterli gelmiyor. Ama biz silikonlu protez istiyoruz. O protezle Özge daha rahat ediyor. Ama onun maliyeti 30 bin TL. Bizim 30 bin TL'ye ihtiyacımız var. Mevcut elimizdeki protezi yaptırmaya SGK, 2 bin 800 TL veriyor. Bu şartlarda bizim protez yaptırmamız imkansız" diye konuştu.

"347 bin avro"

Kızının daha rahat yürümesi ve protez değişim sorunu yaşamaması için İstanbul'daki firmaya bir fiyat listesi çıkarttığını kaydeden Yıldırım, "Kızımın ömür boyunca gereken protez masrafını istedim. Onlar da 347 bin avro protez masrafı olacağını öngördüler. Yardım kampanyası için başvurum kabul edilmedi. Aldığımız 2 bin 860 TL gerekçe gösterildi. Özel hastane kızımı bu hale getirdi ama bize hiç destek veren yok" ifadelerine yer verdi.