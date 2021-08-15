Bacağı makineye sıkışan kadını itfaiye kurtardı - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, bacağı makinenin silindirine sıkışan tekstil işçisi Fatma B. (40), yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Fatma B., tedaviye alındı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Makine operatörü Fatma B., çalıştığı sırada, sol bacağı dönen silindire sıkıştı. Sıkışmayla beraber makine durdu. Bacağı 2 silindir arasında kalan Fatma B.'nin iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis, 112 sağlık ekipleri ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Fatma B.'yi kurtardı. Bacağında kırıklar oluşan Fatma B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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