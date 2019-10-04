Son Dakika Haberleri: Bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
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Bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

1 saat önce

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, PTT şubesindeki oturduğu banka sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı, System.String[]

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, PTT şubesindeki oturduğu banka sağ bacağı sıkışan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bugün saat 14.00 sıralarında annesiyle Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan PTT şubesine giden 3 yaşındaki erkek çocuğu, banka oturdu. Bir süre sonra çocuğun bacağı bankın arasına sıkıştı. Annesi ve PTT çalışanları çocuğun bacağını sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibi, hidrolik makas yardımıyla bankın demirini genişleterek çocuğun bacağını kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

İtfaiye, Fethiye, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:15 Kaynak: DHA
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