Bacağı yağmur oluğuna sıkışan leyleği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Bacağı yağmur oluğuna sıkışan leyleği itfaiye kurtardı

TOKAT'ın Turhal ilçesinde sol bacağı cami kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde sol bacağı cami kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Turhal ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Süleymaniye Camisi'nin kubbe kenarında bir leyleğin sabit durduğunu görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çalışma başlattı. İtfaiye aracının merdiveniyle caminin kubbesine ulaşan ekipler, leyleğin sol bacağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü. Leyleği sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, bacağından yaralanan hayvanı tedavisi için Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.



Son Dakika

Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı

Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı

5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı

Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu

Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti

Son Dakika! ABD Büyükelçiliği, Erdoğan ile Biden arasında Afgan göçmenlerle ilgili anlaşma yapıldığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı

Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü

İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz