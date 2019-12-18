Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı - Son Dakika

Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde bacağına çelik kanca saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bacağına çelik kanca saplanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde özel bir hazır beton firmasında çalışma yapıldığı sırada işçi Recep Zincirbüken'in bacağına henüz belirlenemeyen nedenle çelik kanca saplandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Yaralı Zincirbüken, yapılan ilk müdahalenin ardından bacağındaki kancayla birlikte özel bir hastaneye sevk edildi. Burada Zincirbüken'in bacağındaki kanca, spiral yardımıyla çıkarıldı.

Recep Zincirbüken'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı

Mersin, Tarsus, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:07 Kaynak: AA
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