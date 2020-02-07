Bacağına demir korkuluk saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin kapısından atlamaya çalıştığı sırada bacağına demir korkuluk saplanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tosmur Mahallesi'ndeki sitenin demir kapısından atlamaya çalışan Muhammet Kıyan, dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kıyan'ın sol bacağına saplanan demir korkuluğu kesti.
Bacağındaki demir parçası çıkarılan Kıyan, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.