Bacağına demir korkuluk saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bacağına demir korkuluk saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Bacağına demir korkuluk saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin kapısından atlamaya çalıştığı sırada bacağına demir korkuluk saplanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde sitenin kapısından atlamaya çalıştığı sırada bacağına demir korkuluk saplanan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tosmur Mahallesi'ndeki sitenin demir kapısından atlamaya çalışan Muhammet Kıyan, dengesini kaybederek demir korkulukların üzerine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Kıyan'ın sol bacağına saplanan demir korkuluğu kesti.

Bacağındaki demir parçası çıkarılan Kıyan, 112 Acil Servis ekibince Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bacağına demir korkuluk saplanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya, İtfaiye, Tosmur, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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