Son Dakika Haberleri: Bacağına Demir Korkuluk Saplanan Öğrenciyi İtfaiye Kurtardı

Bacağına Demir Korkuluk Saplanan Öğrenciyi İtfaiye Kurtardı

2 saat önce

Karaman'da duvardan atlarken bacağına demir korkuluk saplanan üniversite öğrencisini uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.

Bacağına Demir Korkuluk Saplanan Öğrenciyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Karaman'da duvardan atlarken bacağına demir korkuluk saplanan üniversite öğrencisini uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yurtlar bölgesindeki duvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki arkadaşıyla birlikte kütüphaneden çıkarak kaldıkları yurda doğru gitmekte olan Ömer K. (22), üniversite kapısı yerine kestirmeden geçmek için demir korkuluk olan duvarı kullanmak istedi. Ömer K., duvardan atladığı sırada dengesini kaybedince demir korkuluk sağ baldırına saplandı. Ömer K., yaklaşık 10 santim bacağına giren demirden dolayı duvarda asılı kalırken, arkadaşları hemen sağlık ekibi ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi öğrenciyi bacağına saplanan demirden kurtardı. Acı içinde kıvranan genç, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:09 Kaynak: İHA

Karaman, İtfaiye, 3. Sayfa
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