Bacağına Demir Korkuluk Saplanan Öğrenciyi İtfaiye Kurtardı
42 dakika önce
Bacağına demir korkuluk saplanan öğrenciyi itfaiye kurtardıKARAMAN - Karaman'da duvardan atlarken bacağına demir korkuluk saplanan üniversite öğrencisini uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.
Bacağına demir korkuluk saplanan öğrenciyi itfaiye kurtardı
KARAMAN - Karaman
'da duvardan atlarken bacağına demir korkuluk saplanan üniversite öğrencisini uzun uğraşlar sonucu itfaiye kurtardı.
Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin yurtlar bölgesindeki duvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki arkadaşı ile birlikte kütüphaneden çıkarak kaldıkları yurda doğru gitmekte olan Ömer K. (22), üniversite kapısı yerine kestirmeden geçmek için demir korkuluk olan duvarı kullanmak istedi. Ömer K., duvardan atladığı sırada dengesini kaybedince demir korkuluk sağ baldırına saplandı. Ömer K., yaklaşık 10 santim bacağına giren demirden dolayı duvarda asılı kalırken, arkadaşları hemen sağlık ekibi ve itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi öğrenciyi bacağına saplanan demirden kurtardı. Acı içinde kıvranan genç, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:45 Kaynak: İHA
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