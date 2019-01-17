Son Dakika Haberleri: Bacağından Ateşle Silahlanan Şahıs Tedavi Altına Alındı

Bacağından Ateşle Silahlanan Şahıs Tedavi Altına Alındı

2 saat önce

Bilecik'te iki kişi arasında çıkan kavga sonucu bir kişi sağ bacağından ateşli silah ile yaralandı.

Bacağından Ateşle Silahlanan Şahıs Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Bilecik'te iki kişi arasında çıkan kavga sonucu bir kişi sağ bacağından ateşli silah ile yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Mehmet Koray E. (20) ile Hasan Y. adlı iki arkadaş, iddialara göre beraber ava gittiler. Avda iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı Pelitözü Gölpark mevkinde kavga çıktı. Yaşanan kavgada Mehmet Koray E. (20) yanlarında bulunan ateşli bir silahtan çıkan kurşunla sağ bacağından yaralandı. Yaralı Mehmet Koray E. ve burnuna aldığı darbe ile yaralanan Hasan Y. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı anlatmaktan için jandarma ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Mehmet Koray, Bilecik, kavga, 3. Sayfa
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