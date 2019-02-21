Son Dakika Haberleri: Bacağından Bıçaklandı, Kemerle Turnike Yaptı

Bacağından Bıçaklandı, Kemerle Turnike Yaptı

2 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı.

Bacağından Bıçaklandı, Kemerle Turnike Yaptı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yaşayan Osman F. (32), arasında husumet olduğu öne sürülen Mustafa A.'yı (30) bıçakla bacağından yaraladı. Osman F. olay yerinden kaçarken, yaralanan Mustafa A. belindeki kemeri çıkararak, kankaybını önlemek için bacağını sıktı. Bu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı Adliye binası karşısında meydana geldi. Yolda karşılaşan Osman F. ile Mustafa A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman F. belinden çıkardığı bıçakla Mustafa A.'yı cadde üzerinde kovalamaya başladı. Osman F., yakaladığı Mustafa A.'yı sağ bacağından bıçakladı ve plakası belirlenemeyen bir otomobile binerek kaçtı. Yaralanan Mustafa A. ise belindeki kemeri çıkararak, bacağına turnike yaptı. Bu anlar güvenlik kamerasına ile görüntülendi. Aşırı kan kaybettiği belirtilen Mustafa A., özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Osman F. olaydan bir süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:44 Kaynak: DHA

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