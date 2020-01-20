BACAĞINDAN SİLAHLA VURULAN YARALI KALDIRIMA OTURDU, AMBULANS BEKLEDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BACAĞINDAN SİLAHLA VURULAN YARALI KALDIRIMA OTURDU, AMBULANS BEKLEDİ - Son Dakika

BACAĞINDAN SİLAHLA VURULAN YARALI KALDIRIMA OTURDU, AMBULANS BEKLEDİ

6 saat önce

Beylikdüzü'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurularak yaralandı.

BACAĞINDAN SİLAHLA VURULAN YARALI KALDIRIMA OTURDU, AMBULANS BEKLEDİ, System.String[]

Beylikdüzü'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurularak yaralandı. Saldırgan olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olurken, yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi.

Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu kişiyle tartışmaya başladı. Borçlu kişi belindeki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı. Bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanan adamı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Silahlı saldırgan olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekiplerine silahıyla birlikte teslim oldu. Saldırgan gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, yaralı Mustafa D. bir süre kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

VATANDAŞLARDAN İLK YARDIM

Bu sırada vatandaşlar yerde buldukları bir lastik iple yaralı adamın bacağını bağlayarak kan kaybetmesini önlenmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ambulansta yaptıklar ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı noktada çalışma yaptı. Olayı gören bir vatandaş, " Ben lastik patladı sandım bir daha aynı sesi duyunca silah olduğunu anladım. Dışarı baktığımda vuran kişi diz çökmüş polis ekiplerine teslim oluyordu" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Yaralının kaldırımda oturması

- Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulansın gelişi

-Yaralının ambulansa alınışı

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Beylikdüzü, Çamlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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