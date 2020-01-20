Bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi - Son Dakika

Bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi

6 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurarak yaraladı.

Bacağından silahla vurulan yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi, System.String[]

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kişi borçlu olduğu kişiyi cadde ortasında bacağından silahla vurarak yaraladı. Saldırgan o sırada, olay yerinden geçen polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı kaldırıma oturdu, ambulans bekledi.

Olay saat 13.30 sıralarında Büyükşehir Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa D. alacaklı olduğu Murat Ü. (54) kişiyle tartışmaya başladı. Murat Ü. yanındaki silahı çıkararak Mustafa D.'ye ateş etmeye başladı. Mustafa Ü. bacağından yaralanırken, o sırada oradan geçmekte olan polis ekipleri saldırgana müdahale etti. Saldırgan etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken yaralı Mustafa D. bir süre kaldırımda oturarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

VATANDAŞLARDAN İLK YARDIMBu sırada vatandaşlar yerde buldukları bir lastik iple yaralı adamın bacağını bağlayarak kan kaybetmesini önlenmeye çalıştı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıya ambulansta yaptıklar ilk müdahalenin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürürdü. Olay yeri inceleme ekipleri de silahlı saldırının yaşandığı noktada çalışma yaptı. Olayı gören bir vatandaş, " Ben lastik patladı sandım bir daha aynı sesi duyunca silah olduğunu anladım. Dışarı baktığımda vuran kişi diz çökmüş polis ekiplerine teslim oluyordu" diye konuştu.


Çamlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:13 Kaynak: DHA
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