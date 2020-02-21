Bacağından vurdukları şahsı bagaja koyup kaçırdılar - Son Dakika
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Bacağından vurdukları şahsı bagaja koyup kaçırdılar

6 saat önce

İSTANBUL (İHA) – Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi, marketten döndüğü sırada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bacağından vurularak aracın bagajına koyulup kaçırıldı.

Bacağından vurdukları şahsı bagaja koyup kaçırdılar, System.String[]

İSTANBUL (İHA) – Esenyurt'ta Suriye uyruklu bir kişi, marketten döndüğü sırada kimliği belirsiz kişi yada kişilerce bacağından vurularak aracın bagajına koyulup kaçırıldı. Park halindeki araçlara çarpan şüpheliler, kayıplara karıştı.


Olay, saat 21.30 sularında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1146 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, marketten alışveriş yapan Suriye uyruklu Hüseyin E., apartmanın önünde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce saldırıya uğradı. Araçla gelen saldırganlar Hüseyin E.'yi önce yerde sürükledikten sonra yanındaki silahlı bacağından yaraladı. Bir anda yere düşen Hüseyin E., şüpheliler tarafından aracın bagajına koyularak kaçırıldı.


Şüpheliler park halindeki araca çarparak kaçtı


Olayı gören vatandaşlar müdahale etmeye çalışınca, şüpheliler panikleyerek park halindeki araca çarptı. Vatandaşların geldiğini gören saldırganlar, kaza yaptıkları araçla hızlı bir şekilde kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sokak üzerinde inceleme yapan ekipler kaçan şüpheliler yakalamak için çalışma başlattı.


Kaçırılan şahsın ağabeyi, kardeşini ayakkabısından tanıdı


Olayın ardından sokağa gelen Hüseyin E.'nın ağabeyi, kardeşini sokak içerisine düşen ayakkabının kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları delil ve güvenlik kamerası incelemesinin ardından kaçırılan Hüseyin A'nın bulunması ve şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Esenyurt, Suriye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:59 Kaynak: İHA
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