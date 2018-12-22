Bacağından Vuruldu, 112 Acil Servis'i Aradı
5 saat önce
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 112 Acil Servisi arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
SAKARYA'nın Akyazı
ilçesinde, 112 Acil Servisi arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yunus K. kendisini kimin vurduğunu ise söylemedi.
Olay, akşam saatlerinde Akyazı Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis'i arayan Yunus K., bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan sağlık ekibi, Yunus K.'yı belirttiği yerde bulamadı. Ardından ekipler, tekrar irtibata geçerek Yunus K.'nın bulunduğu yeri tam olarak öğrendi. Sağlık ekibi, Yunus K.'yı bulduktan sonra olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus K., jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Sakarya
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:03 Kaynak: DHA
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