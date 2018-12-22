Son Dakika Haberleri: Bacağından Vuruldu, 112 Acil Servis'i Aradı

Bacağından Vuruldu, 112 Acil Servis'i Aradı

5 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 112 Acil Servisi arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bacağından Vuruldu, 112 Acil Servis'i Aradı, System.String[]
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, 112 Acil Servisi  arayarak bacağından vurulduğunu söyleyen Yunus K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  hastaneye kaldırıldı. Yunus K. kendisini kimin vurduğunu ise söylemedi.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Düzyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 112 Acil Servis'i arayan Yunus K., bacağından vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. Yola çıkan sağlık ekibi, Yunus K.'yı belirttiği yerde bulamadı. Ardından ekipler, tekrar irtibata geçerek Yunus K.'nın bulunduğu yeri tam olarak öğrendi. Sağlık ekibi, Yunus K.'yı bulduktan sonra olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından  Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yunus K., jandarmaya kendisini kimin vurduğunu söylemedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:03 Kaynak: DHA

Sakarya, Akyazı, 3. Sayfa
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