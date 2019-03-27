Son Dakika Haberleri: Bacağından Vuruldu, Dükkana Sığındı

Bacağından Vuruldu, Dükkana Sığındı

38 dakika önce

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Veli T. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Ömür Güler'i bacağından vurdu.

Bacağından Vuruldu, Dükkana Sığındı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Veli T. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Ömür Güler'i bacağından vurdu. Bir ayakkabı tamircisi dükkanına sığınan Ömür Güler, iş yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Güler ile Veli T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Veli T. tabanca ile ateş ederek Ömür Güler'i sağ bacağından vurdu. Ömür Güler caddede bulunan ayakkabı tamircisine sığınırken, Veli T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Dükkandan sedye ile alınan Ömür Güler, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Veli T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

- Kkocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:02 Kaynak: DHA

Polis, Merkez, Gölcük, Güncel
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