Bacağından vurup kaçtı - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kaldırımda yürürken Ahmet Sinan İ.'nin (46) silahlı saldırısına uğrayan Çağlar A. (38), bacağından yaralandı. Şüpheli kaçarken, saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele ilçesi, Barbaros Mahallesi, Kahramanlar Caddesi'nde meydana geldi. Tıbbi malzeme satışının yapıldığı iş yerinin sahibi Çağlar A. kaldırımda yürüdüğü sırada yanına gelen Ahmet Sinan İ.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile sol bacağında vurulan Çağlar A. yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çağlar A., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Saldırının borç meselesinden kaynaklandığını belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bu arada, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.