Bacağından Yaraladıkları Kadının Ölümünde İyi Hal İndirimi

BURSA - Bursa'da bacağından vurularak aşırı kan kaybından hayatını kaybeden kadının öldürülmesiyle alakalı 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Ölen Dilek Bozal'ın sevgilisi M.E. iyi halden 5 yıl, R.E. 2 yıl 6 ay, O.T. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Y.K. beraat etti.

Yıldırım ilçesinde 2017 yılı Haziran ayında meydana gelen olayda, silah pazarlığı sırasında bacağından tabancayla vurulan ve bayıldı sanılıp araçta 1 saat gezdirildikten sonra hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Dilek Bozal hayatını kaybetti.

R.E'nin silahı boşaltıp M.E'ye uzattığı, tabancanın bu sırada ateş alarak Dilek Bozal'ın ayağından vurulduğu iddia ediliyor.

Polisin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği M.E., Y.K. ve R.E. gözaltına alındı. Şüphelilerden M.E. ve Y.K. tutuklanırken, R.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

3 şüpheli ile silahın sahibi O.T. hakkında Bursa 5.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'adam öldürmek' suçundan dava açıldı. Yargılama sırasında tutuklu 2 sanık da serbest bırakıldı. Karar duruşmasına katılan M.E., Y.K. ve R.E. suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. O.T. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti, Bozal'ın sevgilisi M.E.'ye iyi hal indirimi uygulayarak 5 yıl, R.E.'ye 'silah ticareti suçuna teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından 2 yıl 6 ay, O.T.'ye ise 'silah ticareti suçuna teşebbüs' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Y.K. ise beraat etti.

